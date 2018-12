In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In deze uitzending praten we over de inhoudelijke behandeling in de zaak tegen Hüseyin A (48). De man wordt verdacht van de moord op en verkrachting van Milica van Doorn in 1992. Wij praten straks over deze zaak met rechtbankverslaggever Joris Peters en Richard Korver, de advocaat van de nabestaande.



En het is vandaag World Toilet Day. Niet geheel toevallig op deze dag opent het internationale waterinstituut IHE Delft een laboratorium voor onderzoek naar poep. Hier werken wetenschappers en studenten aan de verwerking en hergebruik van menselijke uitwerpselen.

