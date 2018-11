In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In deze uitzending hoor je alles over wat zich gisteren in het Verenigd Koninkrijk afspeelde omtrent de voorlopige Brexit-deal; ministers die ontslag namen, urenlang debatteren, de dreiging van een motie van wantrouwen en een strijdbare premier Theresa May.

En Mart Smeets publiceert vandaag zijn nieuwe boek, Afzien. Daarin neemt de sportpresentator je mee langs de belangrijkste sportevenementen van het afgelopen jaar, NU.nl ging bij hem langs.

