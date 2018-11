In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In deze uitzending bespreken we de uitspraak van de rechter omtrent het uiterlijk van Zwarte Piet tijdens de intocht van komend weekend in Zaandam. De stichting Majority Perspective eiste dat pieten geen racistische stereotyperende kenmerken meer mocht vertonen.

En verder komen wetenschappers in Parijs bijeen om over de kilo te praten. Deze is namelijk afgevallen en dat is best problematisch voor iets waar we het gewicht op baseren. Daarom is het tijd voor een nieuwe kilo.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!