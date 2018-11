In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De Britse prins Charles viert deze woensdag zijn zeventigste verjaardag. Prinses Beatrix vliegt richting Buckingham Palace om de festiviteiten bij te wonen. We praten met royaltydeskundige Marc van der Linden over het feest in Londen.

En Marco Borsato staat volgend jaar voor de tiende keer in De Kuip. NU.nl ging langs bij de zanger en vroeg naar de invulling van zijn komende optreden.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!