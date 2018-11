In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Vandaag spreekt de gemeenteraad van Tilburg in een spoeddebat over een uit de hand gelopen Halloweenfeest in het zwembad Stappegoor. Aan de feestelijke sfeer kwam vroegtijdig een einde door wangedrag van tientallen jongeren. Wij praten met de aanvrager van dit spoeddebat.

En verder bellen we met actrice Loes Luca over Annie M.G. Schmidt. Vandaag en morgen zal theater Carré een eerbetoon brengen aan de beroemde auteur.

