In deze uitzending praten we over de zorgen die gemeenten hebben over asielzoekers die onrust veroorzaken en misdrijven plegen. Zo bestaat het idee om diegene die voor overlast blijven zorgen te verplaatsen naar een opvang waar ze niet van het terrein af mogen.

Verder bespreken we het beslissende tweeluik van de Oranjevrouwen tegen Zwitserland. Dit om een ticket voor het WK 2019 in Frankrijk te behalen. Je hoort waarom dit een cruciaal moment is.

