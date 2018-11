In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

We blikken met NU.nl-redacteur Matthijs le Loux vooruit op de tussentijdse verkiezingen in Amerika, de zogeheten midterms. Zowel de Democraten als de Republikeinen gaan voor de winst en maken het daarmee zeer spannend. De grote vraag is natuurlijk wel: lopen de kiezers ook al warm om daadwerkelijk te stemmen?

Lees ook: Zo gaat NU.nl de Amerikaanse congresverkiezingen verslaan

En we gaan het hebben over Frank Masmeijer. De oud-presentator werd vorig jaar in België veroordeeld tot acht jaar cel plus een boete van 48.000 euro voor zijn rol bij de smokkel van 467 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen.

Profiel: Frank Masmeijer: Spelshowicoon wacht mogelijk acht jaar celstraf

