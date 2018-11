In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Vandaag gaan we het hebben over massaal seksueel misbruik in Noord-Korea. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch publiceerde donderdag een rapport waarin staat dat ongewenst seksueel gedrag zelfs zo vaak voorkomt, dat het wordt gezien als een normaal verschijnsel in het dagelijks leven. Wij gaan hierover praten met Remco Breuker, hoogleraar Koreastudies aan de Universiteit van Leiden.

En we nemen afscheid van de 'saaiste ruimtemissie ooit'. Na negen jaar is de brandstof van de ruimtetelescoop Kepler op. Het is misschien de saaiste missie, maar uiteindelijk wel een hele belangrijke. We gaan bellen met Daphne Stam, planeetonderzoeker van de TU Delft.

