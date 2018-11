In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In deze uitzending hebben we het over de groeiende interesse in pabo-opleidingen. Meer mensen kiezen voor een baan in het primair onderwijs. Een van de achterliggende redenen lijkt duidelijk: vanwege het lerarentekort kan het aantrekkelijk zijn om in het onderwijs te stappen.

Wil je meer weten over de stand van zaken in het primair onderwijs? Bekijk dan hier de analyse uit het interview.

En verder doet de rechtbank vandaag uitspraak in het kort geding tussen kinderdagverblijf het Kinderstraatje en de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de stint. Blijft de stint verboden? Dat is de grote vraag.

