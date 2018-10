In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De Amerikaanse president Donald Trump wil het recht op Amerikaans burgerschap bij geboorte in de VS afschaffen, zei hij in een interview met de nieuwswebsite Axios. We praten over de mogelijke aanpassing met Amerikadeskundige Victor Vlam.

En vanwege Halloween bellen we met horrorspecialist Jan Doense. Welke filmklassiekers moet je als liefhebber van het horrorgenre kijken tijdens deze donkere dagen?

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!