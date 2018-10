In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In deze uitzending praten we over de uitslag van de Braziliaanse verkiezingen. De extreemrechtse politicus Jair Bolsonaro heeft de tweede ronde gewonnen. Hij liet met 55,7 procent van de stemmen de linkse kandidaat Fernando Haddad achter zich. Wij bespreken wat we kunnen verwachten van het presidentschap van Bolsonaro.

En verder praten we over een nieuwe stap in rechtszaak over de ontvoering van de peuter Insiya (4). Vandaag zal namelijk een van de hoofdverdachten worden gehoord. Erik S. zou de peuter hebben laten ontvoeren in opdracht van Shehzad H., Insiya's vader.

