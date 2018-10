In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In deze uitzending praten we over de laatste zittingsdag in de zaak rondom de dood van het Nederlandse model Ivana Smit. De achttienjarige viel 7 december vorig jaar uit een appartementencomplex na een avond gefeest te hebben met een Amerikaans stel in de Maleisische stad Kuala Lumpur.

En verder gaat dit weekend de wintertijd in. Dat betekent dat in de nacht van zaterdag 27 oktober op zondag 28 oktober de klok één uur terug gaat. Wat voor consequenties heeft dit voor je ritme? En zal dit de laatste keer zijn dat we de klok een uurtje terugzetten?

