In deze uitzending praten we over de NAVO-oefening in Noorwegen. Het is de grootste oefening sinds het einde van de Koude Oorlog. In totaal nemen 50.000 militairen deel aan de oefening met 250 vliegtuigen, 65 schepen en meer dan 10.000 andere militaire voertuigen. Maar hoe goed voorbereid zijn de Nederlandse militairen?

En verder nemen we een kijkje in de keuken bij de NU.nl-factcheckdienst. We onderzoeken of het waar is dat het tweede kind in het gezin een grotere kans op een veroordeling heeft dan het eerste kind.

