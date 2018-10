In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In deze uitzending kijken we naar een belangrijke deadline voor Italië. Het land heeft tot maandag 12.00 uur om de EU uitleg te geven over de Italiaanse conceptbegroting. De EU heeft zorgen over deze begroting geuit, omdat eerder was afgesproken dat Italië de overheidsuitgaven in ieder geval niet zou verhogen. De nieuwe regering is dat echter toch van plan.



En verder praten we over het begin van de zitting in de zaak over de ontvoering van peuter Insiya. Het meisje werd in 2016 ontvoerd uit de woning van haar oma in Amsterdam en naar haar vader in India gebracht.

