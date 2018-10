In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In deze uitzending bekijken we hoe veilig jij bent in de online wereld. Dat doen we omdat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vannacht cijfers heeft gepubliceerd over cybersecurity en hoe vaak bedrijven worden getroffen door cyberaanvallen.

En verder praten we over de eerste Europese ruimtemissie naar Mercurius. De BepiColombo-missie bestaat uit twee satellieten die de meest uitgebreide informatie over Mercurius ooit moeten gaan verschaffen.

