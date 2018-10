In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In deze uitzending gaan we praten over de rechtszaak tegen het verbod van de stint, het vervoersmiddel waarmee eind september in Oss een dodelijk ongeval plaatsvond. Kinderdagverblijf Het Kinderstraatje wil de stint weer kunnen gebruiken, daarom moet eerst bekeken worden of het verbod wel juist is opgelegd.

En verder bespreken we de huidige ontwikkelingen omtrent de Brexit. Want de Brexit-top die in november zou plaatsvinden om overeenstemming over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU te bereiken is afgelast. Leiders van 27 EU-lidstaten hebben woensdag besloten pas weer bij elkaar te komen op het moment dat er schot in de onderhandelingen zit.

