In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Sportjournalist Henk Spaan heeft een boek geschreven over Abdelhak Nouri. De talentvolle voetballer kreeg ruim een jaar geleden te maken met hartritmestoornissen, wat resulteerde in blijvende hersenschade. Ruim voor die tijd had Spaan al toegezegd om een boek over de Ajacied te schrijven. Reden om met hem te bellen.

Turkije is overtuigd van de betrokkenheid van Saoedi-Arabië bij de dood van journalist Jamal Khashoggi, de spanningen tussen beide landen lopen dan ook op. NU.nl-redacteur Matthijs le Loux praat je bij over de situatie.

De Nederlandse dj Sam Feldt ziet liever dat ADE plaats zou vinden in januari in plaats van in augustus. Wil je weten waarom? Lees dan hier het interview met de dj.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!