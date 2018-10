In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Nederland is in cyberoorlog met Rusland, vertelde minister van Defensie Ank Bijleveld. Rusland speelde een hoofdrol bij de hackpoging op de organisatie voor het verbod op chemische wapens (OPCW) en het onderzoek naar MH17, maar het land blijft in beide gevallen ontkennen. We bellen met Laura Starink van het platform Raam op Rusland en praten met haar over de huidige relatie tussen beide landen.

En we praten vanwege Wereldvoedseldag met Kirsten Palland van Milieu Centraal over voedselverspilling. Gaan we efficiënt om met ons eigen eten, of verspillen we nog altijd veel meer dan nodig?

