In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In deze uitzending praten we over de heroverweging van de dividendbelasting. Daarover vergaderen de coalitiepartijen vandaag. Het heroverwegen van de afschaffing van de dividendbelasting volgde op het besluit van Unilever om het hoofdkantoor toch niet naar Nederland te verhuizen.

En verder is het vandaag de internationale handenwasdag. Wij zochten uit hoe belangrijk het wassen van je handen is en hoe goed wij op dit moment onze handen wassen. Wij belden met Joost Hopman, arts-microbioloog, hoofd van de Unit Hygiëne en Infectie Preventie bij het Radboudumc.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!