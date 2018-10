In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In deze uitzending gaan we praten over het vertrek van Michiel Veenstra bij NPO 3FM. Vandaag zal hij voor de laatste keer te horen zijn op de publieke zender, waar hij al dertien jaar werkzaam is. Wij belden hem om te vragen hoe hij naar deze dag heeft toegeleefd.

En we gaan praten over de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland. Maken wij kans tegen 'die Mannschaft'?

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!