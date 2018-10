In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In deze uitzending gaan we aandacht besteden aan de internationale Coming-Outdag. Want is het uit de kast komen lastig voor jongeren of gaat het ze goed af? En is deze dag nog altijd nodig? Wij gingen in gesprek met COC Nederland.

En in Avifauna is een bijzondere loopvogel geboren: een zeldzame kiwi. Het beestje wordt momenteel met uitsterven bedreigd. Deze geboorte is positief nieuws, want andere dierentuinen in Europa hebben nog geen geluk gehad. Het is de eerste keer dat in Nederland een exemplaar van de zeldzame loopvogel is geboren. NU.nl ging langs bij de kiwi in Avifauna en sprak met Dennis Appels, teamleider dierenverzorging.

Lees hier meer over de zeldzame kiwi op NU.nl

