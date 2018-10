In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Vanaf woensdag krijgen we te maken met zomerse temperaturen in Nederland, het kan zo'n 22 graden worden. We bellen daarom met Weerplaza, want deze nazomerse dagen zijn niet gebruikelijk voor oktober.

En het is de Dag van de Duurzaamheid. Hoe kun je zelf bijdragen aan een duurzamer bestaan? Dat vroegen we aan Han Blok, columnist bij de website Duurzaamnieuws. Ook belden we met energiecommissaris Ruud Koornstra voor enkele tips voor een duurzame woning.

Wil je meer lezen over spinnen thuis? Bekijk dan zeker deze NUcheckt:

NUcheckt: Honderden spinnen in elk huis, onbekend hoeveel gemiddeld

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.