In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Nu Alexander Pechtold vertrekt als fractievoorzitter bij D66 moet er een opvolger gekozen worden. Wat voor persoon heeft de partij nodig en wie zijn de kanshebbers? Dat bespreken we met politiek verslaggever Avinash Bhikhie.

En ben jij tevreden of gelukkig met jouw werk? We bellen met Het Adviesbureau over hoe je gelukkig kunt worden door te werken en hoe je dat geluk kunt vasthouden.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.