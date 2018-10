In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In de uitzending gaan we aandacht besteden aan een belangrijke volgende stap in het Holleeder-proces. Kroongetuigen Peter la S. en Fred Ros worden de komende twee weken verhoord over hun vermeende banden met Willem Holleeder. Wat verwacht het Openbaar Ministerie (OM) van hen?

Update: Maandagochtend is bekend geworden dat de zitting in de zaak Holleeder maandag niet doorgaat vanwege "een probleem met vervoer". Omdat het item in deze podcast voor de komende zittingen nog steeds van belang is, hebben we besloten het in deze podcast te laten staan.

En we gaan praten over de Braziliaanse presidentsverkiezingen. Brazilië heeft in de eerste ronde gekozen voor de extreemrechtse oud-paratroeper Jair Bolsonaro. Wie is deze man en wie zijn z'n tegenstanders?

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.