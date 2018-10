In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In deze uitzending praten we over de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede. De grote vraag is natuurlijk wie hem dit jaar in ontvangst zal mogen nemen. Maar: is deze prijs nog wel relevant?

Ook gaan we aandacht besteden aan het partijcongres van D66. Want hoe staan de leden tegenover de afschaffing van de dividendbelasting en de positie van fractievoorzitter Alexander Pechtold?

De Dit wordt het nieuws-podcast bestaat één jaar

Precies één jaar geleden begon NU.nl als eerste in Nederland met een dagelijkse nieuwspodcast. Inmiddels wordt de Dit wordt het nieuws-podcast gemiddeld 6.500 keer per dag beluisterd. En daar zijn we best trots op. Maar we zijn ook erg benieuwd hoe we onze podcast nog beter kunnen maken. Daarvoor hebben we een korte vragenlijst opgesteld. Onder de invullers verloten we twee mooie truien van NU.nl.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.