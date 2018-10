In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Voor deze podcast gingen we op bezoek bij Het Beloofde Varkensland in Amstelveen. Daar kon NU.nl-collega Julien Dom varkens masseren en met stieren knuffelen, allemaal in het teken van dierendag. Alleen waarom zou je dat willen doen?

Verder bespreken we ook nog het belangrijkste nieuws van NU en de nieuwsagenda van vandaag.

