In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Duitsland is verdeeld over het migratiebeleid. Vandaag wordt in de stad München geprotesteerd tegen racisme. Enige dagen geleden waren er protesten in Hamburg en daarvoor nog in Chemnitz. Hoe kijkt de Duitse regering naar de kwestie en wat is de rol van bondskanselier Angela Merkel in dit vraagstuk? We praten erover met Hanco Jürgens van het Duitsland Instituut Amsterdam.

Misdaadblogger Martin Kok werd op 8 december 2016 doodgeschoten in Laren. Nog altijd is onduidelijk wie hem heeft neergeschoten. Anouar B. zou bij Koks dood betrokken zijn geweest. B. heeft een verklaring afgelegd in Marokko, maar zijn advocaat heeft zo zijn twijfels over deze verklaring. Rechtbankverslaggever Joris Peters praat ons bij.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.