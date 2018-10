Protestactie publieke sector | Hoe vervuilend zijn cruiseschepen?

Vakbond FNV en verschillende beroepsverenigingen vragen in Den Haag aandacht voor problemen als een hoge werkdruk en personeelstekorten. Via het collectief Publieke Sector in Actie houden zij een protestbijeenkomst. We praten daarover met de FNV.

En het cruiseschip Seabourn Ovation komt dinsdag aan in Rotterdam. Hoe zit het met de milieueffecten van deze gigantische hotels op het water? Dat vragen we aan Eke Eijgelaar, duurzaam toerisme-onderzoeker bij de Breda University of Applied Sciences.

