Stop op energiedrank voor jeugd | Boek vol biologische lariekoek

In deze uitzending gaan we praten over energiedrankjes. Vanaf maandag kunnen kinderen onder de veertien jaar niet meer een blikje energiedrank bij de ALDI kopen. Lidl ging het bedrijf al voor en supermarktketen Dirk maakt geen reclame meer voor de drankjes. Wij vroegen ons af of deze stappen neerkomen op een doodsteek voor de bedrijven achter de energiedrankjes.

En vandaag wordt het boek Plassen over kwallenbeten gepresenteerd. Het boek gaat over het ontleden van biologische lariekoek. Beweringen zoals: komen muggen op licht af en worden kinderen druk van suiker? We belden met de maker van dit boek.

