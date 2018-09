Erdogan zoekt Duitse steun | Telefoonvrije scholen, kan dat?

In deze uitzending praten we over de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die op staatsbezoek gaat in Duitsland. Dit is opmerkelijk te noemen, omdat hij een jaar geleden de Duitse regering en ook de Nederlandse regering "nazi's" en "fascisten" noemde. Dus waarom zoekt Erdogan nu weer toenadering?

En de Franse overheid heeft vanaf deze maand op verschillende scholen de smartphone verboden, omdat die te veel zouden afleiden tijdens het studeren. Wij zochten uit of dit ook een goed idee voor Nederland is.

