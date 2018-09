'Gevaar voor tuberculose dreigt door resistente bacterie'

Het is druk bij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. We bellen met Kitty van Weezenbeek, directeur van het KNCV Tuberculosefonds. Zij is daar aanwezig om meer aandacht te vragen voor de bestrijding van tuberculose wereldwijd. Zij legt aan ons uit hoe zij dat wil aanpakken en waarom het nodig is.

Ook hoor je rechtbankverslaggever Joris Peters over een spraakmakende drugszaak met een viskotter uit Urk. Drie vermeende organisatoren horen vandaag een straf tegen zich geëist worden door het Openbaar Ministerie.

