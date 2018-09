'Donald Trump is trend binnen de wereld van spotprenten'

De prijs voor de beste politieke spotprent van het jaar wordt uitgereikt. We bellen met Saskia van Loenen, voorzitter van de stichting Pers & Prent. Wat is belangrijk bij een spotprent en hoe vrij ben je als cartoonist in dit werk?

Ook leggen we contact met NUsport-verslaggever Daan de Ridder in Oostenrijk over de WK wielrennen. Er is namelijk veel kans op Nederlands succes, zowel bij de vrouwen als bij de mannen.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.