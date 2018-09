Kabinet komt met uitleg | Is er plek voor wilde dieren?

In deze uitzending hoor je alles over tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen. Vandaag is het de beurt aan premier Mark Rutte om het beleid van het kabinet te verdedigen en antwoorden te geven op vragen vanuit de Kamer. Wij belden met politiek verslaggever Edo van der Goot.

En verder bespreken we een beslissing over herten in natuurgebied de Oostvaardersplassen. De dieren die volgende maand worden afgeschoten, zullen worden geslacht. Is Nederland wel een land voor wilde dieren?

