Jos B. achter gesloten deuren voorgeleid | Hoe leef je gezond?

In deze uitzending praten we je bij over de zaak tegen Jos B., de man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. Hij wordt vandaag voorgeleid. De rechter-commissaris zal besluiten of zijn voorarrest wordt verlengd.

Ook praten we over de fabels en feiten over een gezond leven. Wat moet je bijvoorbeeld wel en wat moet je juist niet geloven? We belden met Tijn Elferink, schrijver van het boek Dit Boek is Gezond.

