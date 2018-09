'Mensenrechten komen niet ter sprake tijdens derde Korea-top'

Deze maandag praten we met hoogleraar Remco Breuker van de Universiteit Leiden over de derde top tussen Noord- en Zuid-Korea. De gesprekken tussen de landen lijken volgens Breuker vast te zitten. Noord-Korea heeft een andere inzet dan Zuid-Korea. "Daardoor zijn de gesprekken voordat ze beginnen al gedoemd om niet op te leveren wat deze zouden moeten opleveren."

Ook bespreken we de orkanen Florence in de VS en Mangkhut in Azië. Meteoroloog Michiel Severin van Weerplaza legt uit welke gevaren aan een orkaan kleven en waarom we spreken van een orkaanseizoen.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.