Zicht op cao-akkoord politie? | Nieuw seizoen Boer Zoekt Vrouw

In deze uitzending praten we met voorzitter van de politievakbond ACP, Gerrit van de Kamp, over de voor dit weekend geplande actie van de politie. Ferd Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, is naar de rechter gestapt om de actie te voorkomen, omdat de veiligheid in het geding zou kunnen komen.

En Boer Zoekt Vrouw is dit weekend weer op televisie, met inmiddels het tiende seizoen. We bellen met schapenboer en oud-deelnemer Jan uit Texel. Hoe was het achter de schermen en heeft hij al heimwee naar het programma?

