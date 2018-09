'VVD'ers zijn schandalen zat' | Nieuwe iPhones de moeite waard?

In deze uitzending praten we over VVD'er Thierry Aartsen die donderdag beëdigd wordt in de Tweede Kamer, als vervanger van Jeanine Hennis-Plasschaert. Zijn entree wordt overschaduwd door een reeks aan opmerkelijke oude tweets. Daardoor is er binnen de VVD verdeeldheid over de installatie van Aartsen als Kamerlid.

En samen met techredacteur Bastiaan Vroegop bespreken we de nieuwe aangekondigde iPhones. Want hebben we te maken met een kleine update of een revolutie?

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.