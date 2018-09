Orkaan stormt af op VS | Waarom vertrekt Räikkönen bij Ferrari?

In deze uitzending praten we over orkaan Florence. De storm is onderweg richting de oostkust van de Verenigde Staten. Meer dan een miljoen Amerikanen in de staten Virginia, North Carolina en South Carolina worden geëvacueerd vanwege het aanstormende natuurgeweld. Wat kunnen de Amerikanen verder nog verwachten van Florence?

Verder praten we over het vertrek van Formule 1-coureur Kimi Räikkönen bij Ferarri. Vanaf volgend jaar neemt de Fin namelijk plaats in een auto van het team van Sauber, waar hij zijn carrière begon. We blikken terug op zijn carrière bij Ferarri en kijken naar de toekomst van 'The Iceman'.

