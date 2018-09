Verijdelde gevangenisuitbraak met helikopter | Nieuw boek over Trump

De politie kon vorig jaar een helikopterkaping en een gevangenisuitbraak in Limburg voorkomen. De verdachten in deze zaak staan dinsdag voor de rechter. We praten hierover met rechtbankverslaggever Joris Peters.

Fear, Trump in the White House ligt vanaf vandaag in de winkels. Schrijver en journalist Bob Woodward sprak voor het boek verschillende hooggeplaatste functionarissen binnen de Amerikaanse politiek over de regering van president Donald Trump. Wat staat er in dit boek? Daarover hoor je NU.nl-redacteur Matthijs le Loux.

