'Noord-Korea heeft geen enkel belang bij het wegdoen van kernwapens'

Noord-Korea vierde zondag op de Dag van de Republiek de zeventigste verjaardag van de staat. Internationaal stond het land vanwege de grote militaire parade weer even in de belangstelling van de media. Tegelijkertijd wil het land wel meewerken aan de denuclearisatie. Hoe staat het hiermee? Daarover spreken we met Sico van der Meer van het Clingendeal Instituut.

Ook bellen we Arie van der Ende, hoofd van het Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis, over een nieuwe landelijke vaccinatiecampagne tegen meningokokkenziekte. Wat is meningokokkenziekte en hoe gevaarlijk is die bacterie?

