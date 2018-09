Proces ontvoering baby Hannah | 'Serieus en luchtig' over Holleeder

In deze uitzending praten we over de rechtszaak tegen de ouders van de ontvoerde baby Hannah. Eind februari werd het meisje door haar eigen ouders met geweld ontvoerd bij haar pleegmoeder. Nog diezelfde dag konden de ouders opgepakt worden. De vader zit nog vast, de moeder is inmiddels vrijgelaten.

Verder praten we over de Willem Podcast, nu het Holleeder-proces deze week hervat is. Elk weekend verschijnt er vanaf nu weer een Willem Podcast op NU.nl, waarin Harry Lensink en Marian Husken de laatste ontwikkelingen in de zaak-Holleeder bespreken. Maar hoe maken ze deze podcast en hoe kwamen ze op het idee?

