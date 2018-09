'Rusland zwijgt over Skripal voor inwoners' | Oranje-afscheid Sneijder

In deze uitzending praten we over de vergiftiging van de voormalige dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter Yulia. De Britse politie heeft woensdag twee Russen aangeklaagd voor poging tot moord. Volgens de Britse premier Theresa May is er voldoende bewijs om te stellen dat het duo achter de daad zit. Hoe gaat dit onderzoek in zijn werk?

Verder praten we over laatste keer dat voetballer Wesley Sneijder het shirt van Oranje draagt. De middenvelder speelt vanavond zijn laatste interland, een oefeninterland tegen Peru in de Johan Cruijff ArenA. Het wordt de 134e wedstrijd voor de recordinternational. Je hoort zijn oud-ploeggenoot Andy van der Meijde.

