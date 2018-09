'Woningprijzen blijven stijgen met lage rente' | Rollatorloop Amsterdam

In deze uitzending praten we over de huidige woningmarkt in Nederland. De kredietcrisis ligt tien jaar achter ons. De prijzen van woningen stijgen hard in de Randstad, maar in overige provincies liggen de prijzen nog onder het niveau van 2008. We praten hierover met Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarktbeleid bij de TU Delft.

En in het Olympisch Stadion wordt de negende editie van de Rollatorloop gehouden. Ouderen met een rollator kunnen op verschillende afstanden een tijd neerzetten, maar het belangrijkst is het onderlinge plezier en het in beweging komen.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.