Midden-Oostenjournalist: Cartoonwedstrijd Wilders risico voor mensen

In deze uitzending hoor je alles over het conflict tussen Pakistan en Geert Wilders. Dat is ontstaan door een wedstrijd, georganiseerd door Wilders, om de beste cartoon van de profeet Mohammed te tekenen.

Dinsdag is een man opgepakt die op Facebook een video had geplaatst waarin hij zei dat hij Wilders wil vermoorden.



In Pakistan is de Nederlandse afgevaardigde op het matje geroepen. Ook zijn er demonstraties in het land die vragen om het breken van de banden met Nederland. Voor het laatste nieuws belden wij met Joeri Boom van De Groene Amsterdammer.

