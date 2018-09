Hoger beroep zaak Nicole van den Hurk | Belangrijke wedstrijd Ajax

In deze uitzending bespreken we het hoger beroep in de zaak Nicole van den Hurk. De vijftienjarige werd in 1995 om het leven gebracht en verkracht. Jos de G. is veroordeeld voor de verkrachting, maar niet voor haar dood. Zowel De G. als het Openbaar Ministerie (OM) zijn in hoger beroep gegaan.

Verder praten we met Rypke Bakker van onze NUsport-redactie over de mogelijkheid van twee Nederlandse teams in de groepsfase van de Champions League. Ajax speelt dinsdag uit tegen Dinamo Kiev en PSV mag het woensdag thuis opnemen tegen BATE Borisov.

NU.nl is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards 2018

Onze ochtendpodcast is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards van BNR in de categorie Nieuws en Politiek. Is Dit wordt het nieuws jouw favoriete podcast? Je hebt tot 3 september de mogelijkheid om te stemmen.

