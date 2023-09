Wetenschappers zijn erachter waarom walvissen 'hoedjes' van zeewier dragen

Walvissen zwemmen soms rond met zeewier op hun kop. Zo'n 'hoedje' dragen ze deels voor de lol, maar het heeft volgens wetenschappers ook nut.

De dieren doen dit om twee redenen: voor de lol en omdat het nuttig is, schrijven de onderzoekers in wetenschappelijk tijdschrift Journal of Marine Science and Engineering .

Om vast te stellen of de walvissen het voor de lol doen, kijken de onderzoekers naar drie voorwaarden. De wetenschappers bekijken of de dieren het vrijwillig doen en plezierig vinden, of ze zich anders gedragen dan normaal en of ze dit gedrag vertonen in goede gezondheid. Al die voorwaarden konden de onderzoekers afvinken.