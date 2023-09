Onze eerste 'Nederlandse panda' Fan Xing vertrok woensdagochtend vanuit Ouwehands Dierenpark onder politie-escorte naar Schiphol. Vanavond vliegt ze naar China. "Fan Xing liep zo de transportkist in", zegt hoofd dierverzorging José Kok tegen NU.nl. Daar ging wel wat aan vooraf.

"We zijn al maanden bezig met het trainen van het dier", zegt Kok. De training was simpel. "Het is niets anders dan wennen."

De transportkist stond al maanden voor het binnenverblijf. Als Fan Xing naar binnen ging, deden de dierverzorgers het luik soms even dicht. "Eerst korter, toen langer."

"Zo is het vanochtend exact gegaan", zegt Kok. Zodra Fan Xing in de transportkist zat, werd deze met een kraan op een vrachtwagen getakeld. Daarna vertrok de reuzenpanda naar het vliegveld.

Fan Xing was de eerste panda die ooit in Nederland is geboren. Ze werd door kinderen, dierverzorgers, gasten van de Chinese ambassade en het ministerie van Buitenlandse Zaken uitgezwaaid in Ouwehands Dierenpark in Rhenen.

Waarom Fan Xing weg moet Alle panda's in buitenlandse dierentuinen zijn eigendom van China. Alleen landen die een goede band met China hebben, mogen (tijdelijk) panda's houden. China en Ouwehands Dierenpark hebben de afspraak dat reuzenpanda's die in Nederland worden geboren, voor hun vierde naar China verhuizen. Daarom vertrekt Fan Xing nu. De ouders van de jonge panda mogen nog wel een aantal jaren in de dierentuin in Rhenen blijven.

Met pandacake en bamboe in het vliegtuig

Op Schiphol wordt de transportkist op een pallet vastgezet met touwen. Eerst gaat alle (andere) vracht het vliegtuig in, dan pas de pandabeer. Bij aankomst mag Fan Xing dan ook als eerste het vrachtvliegtuig uit. Haar vaste verzorger van Ouwehands Dierenpark en een Chinese dierenarts reizen met haar mee.

Voor een panda is het belangrijk dat ze in de bamboe kan zitten: dat de stengels altijd binnen handbereik liggen. Daarom gaan er tien dozen bamboe mee in het vliegtuig.

Ook worden een doos 'pandacake', wortelen, appels en water ingeladen. "Ze gaat met volle maag het land over", zegt Kok. Van dat eerste is een recept op internet te vinden. Er gaan onder andere maisbloem, 'sojagraan' en een aantal eieren in de cake.

De vlucht zelf hebben ze niet geoefend, maar Kok heeft er vertrouwen in dat het goed gaat. De ouders van Fan Xing kwamen in april 2017 namelijk ook per vliegtuig naar Nederland.

De ervaring van Kok met reuzenpanda's in vliegtuigen is goed. "Als ze eenmaal in de lucht hangen, zijn ze rustig. Dan gaan ze eten en lekker slapen." Het zijn rustige, relaxte beren. "Ze geven zich over aan de situatie, lijkt het wel."

1:21 Afspelen knop Panda Fan Xing verlaat Ouwehands Dierenpark voor reis naar China

Panda's zijn geen sentimentele dieren

Kok denkt niet dat Fan Xing haar ouders zal gaan missen. Andersom geldt hetzelfde. "Het zijn solitaire dieren." Ze leven het liefst alleen. "Ze zien elkaar alleen in de voortplantingstijd."

In het wild vertrekt een pandajong vaak rond tweejarige leeftijd bij de ouders. Fan Xing, geboren op 1 mei 2020, gaat dus later 'het huis uit'.

De moeder van de jonge reuzenpanda was na het vertrek van haar kind al relaxed op haar rug bamboe aan het kauwen. Geen teken van stress.

Alles draait om de bamboe

Fan Xing komt donderdagochtend (lokale tijd) in China aan. Daar moet ze eerst in quarantaine. In Nederland zat ze al even in pre-isolatie en zijn de nodige gezondheidstests gedaan. Volgens Kok gaat Fan Xing naar een heel mooie dependance van het Wolong Panda Center (CCRCGP).

"Ze zal ongetwijfeld moeten wennen", zegt Kok. "De bamboe zal anders smaken." Daarnaast gaan de Chinezen anders met panda's om.

Maar belangrijker dan de cultuurverschillen is toch echt de bamboe. "Als er goede bamboe is, dan komt het goed."

Foto: Ouwehands Dierenpark