Olifanten Blijdorp maken het goed na overlijden Irma, maar lijken wel wat onrustig

Het gaat goed met de olifanten in Diergaarde Blijdorp die deze week afscheid moesten nemen van olifant Irma, meldt de dierentuin woensdag aan NU.nl. Wel lijken ze een beetje onrustig.

Begin deze week overleed de 53-jarige Irma. De olifant werd op 18 september 1970 geboren in een dierentuin in Kopenhagen. Vijf jaar later kwam ze naar Blijdorp.

In 1984 was Irma de eerste olifant die in een Nederlandse dierentuin een jong kreeg. Tot deze week was ze de oudste olifant van ons land.