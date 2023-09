Nieuwe elektrisch blauwe vogelspinnensoort ontdekt in Thailand

Onderzoekers hebben een nieuwe elektrisch blauwe tarantulasoort ontdekt in Thailand. De vogelspin heeft deze bijzondere kleur te danken aan zijn unieke haarstructuur.

Een groep Thaise onderzoekers vond de spin in een mangrovebos tijdens een expeditie in de Zuid-Thaise provincie Phang Nga. Ze deden daar onderzoek naar de diversiteit en de verspreiding van vogelspinnen.

Blauw is een van de zeldzaamste kleuren die in de natuur voorkomen. De vogelspin dankt zijn kleur niet aan pigmentatie, maar aan zijn unieke haarstructuur. Die haarstructuur manipuleert het licht, waardoor de vogelspin deze opvallende blauwe kleur krijgt.

De nieuw ontdekte tarantula leeft in boomholten, waardoor hij moeilijk te vangen is. De onderzoekers moesten in bomen klimmen om de spin naar buiten te lokken. "Tijdens onze expeditie liepen we 's avonds en 's nachts bij eb en slaagden we erin er slechts twee te verzamelen", zegt Chomphuphuang.