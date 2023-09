De oudste olifant van Nederland, de 53-jarige Irma, is niet meer. Om "welzijnsredenen" is besloten haar in te laten slapen, meldde Diergaarde Blijdorp maandag. Een profiel van het enorme familiedier, dat al jaren een kwakkelende gezondheid had.

Het verhaal van Irma begint in 1962 als haar ouders, mannetje Chieng Mai en vrouwtje Buag Hah, door het Thaise koningshuis worden geschonken aan de Deense monarchie.

Irma was hun eerste jong, en werd in de Deense hoofdstad Kopenhagen geboren, schrijft Blijdorper Bende. In 1975 werd ze naar Nederland gehaald door de Vereniging Vrienden van Blijdorp.

Bij aankomst in Nederland werd het jonge dier in de Dikhuidenvleugel van de Rivièrahal van de dierentuin geplaatst.

"In dat tijdperk waren de olifanten in Blijdorp, net als in de rest van Nederland, allemaal elders geboren en ter plekke samengevoegd tot een geforceerde groep", meldt de site. "Dit, net als Irma's vroege separatie van haar ouders, is natuurlijk ondenkbaar geworden tegenwoordig, nu we veel beter begrijpen welke sociale behoeftes deze reusachtige dieren hebben."

Primeur met jong Bernhardine

In 1984, toen Irma al negen jaar in Blijdorp verbleef, zorgde ze voor een primeur. Ze kreeg als eerste olifant in een Nederlandse dierentuin een jong, Bernhardine genaamd. Die naam was ontleend aan die van prins-gemaal Bernard, de man van koningin Juliana, die tot 1980 aan de macht was in Nederland.

Irma bleek al vroeg tot een echt familiedier, want in 1988 nam ze een olifantje onder haar hoede dat was gestrand in Nederland. Het dier, Douanita, was onderweg naar het toenmalige Tsjecho-Slowakije, maar had niet de juiste papieren. In de jarigen negentig kreeg Irma haar tweede jong, Yasmine. Indira, haar derde jong, volgde snel.

Na het overlijden van olifant Sonny in 1997 in Diergaarde Blijdorp, nam Irma de rol van leider op zich onder de olifanten in de dierentuin. Niet alle olifanten waren het daarmee eens en Tin Tin Htoo, Yu Yu Yin en Khaing Phyo Phyo namen het dan ook op tegen Irma, schrijft Blijdorper Bende.

De eerste jongen kreeg Irma met olifant Ramon. Later beviel ze meermaals van Alexander. In 2014 vestigde ze opnieuw een record. Ze werd overgrootmoeder en zorgde daarmee voor een wereldprimeur.

Irma groeide uit tot echt familiedier

De familie van Irma bleef daarna maar groeien. Uiteindelijk had ze zes jongen, veertien kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

"Als oudste en meest ervaren olifant heeft Irma zich vaak als leidster opgesteld van de Blijdorp-familie bij bijzondere gebeurtenissen. Dat was het best te zien bij bevallingen. Dan nam ze de rol van oma op zich en beschermde ze de pasgeboren olifantjes", schrijft Diergaarde Blijdorp maandag.

In 2020 vierde Irma haar vijftigste verjaardag nog. Ze werd toen officieel geadopteerd door de Vrienden van Blijdorp "vanwege de bijzondere band die zij van oudsher hebben met Irma en haar familie", schrijft de dierentuin.

Laatste jaren had Irma veel gezondheidsproblemen

Irma kwakkelde de laatste jaren met haar gezondheid. Het grote dier was daardoor erg afgevallen in in zichzelf gekeerd. Daarnaast miste ze grote delen van haar kiezen. En die zijn belangrijk voor olifanten, omdat de dieren deze hard nodig hebben bij het vermalen van voedsel. Voor gewrichtsproblemen ontving Irma al lange tijd pijnstilling.

Na wikken en wegen is het dier ingeslapen. De overige olifanten in het verblijf hebben afscheid van haar kunnen nemen.

"Achtenveertig jaar lang behoorde zij tot een van de markantste bewoners van Diergaarde Blijdorp. De olifanten gingen na het afscheid weer over tot de orde van de dag, maar ook zij zullen vast even moeten wennen aan het feit dat ze er niet meer is", aldus Diergaarde Blijdorp.

Het lichaam van het dier is met een vrachtwagen naar Universiteit Utrecht gebracht voor sectie. Het zou zomaar eens kunnen dat haar skelet of botten in de toekomst worden gebruikt voor educatieve doeleinden.